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Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi

İHA

Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi

Kütahya'da zorlu kış şartlarında yem bulamayan hayvanlar için bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi kameralara yansıdı.
Türkmen Dağı'nın Türkmen Baba mevki olan bin 800 rakımda Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü'nce doğaya yem bırakılması sonrası, geyiklerin beslenmesi bölgedeki kameralar tarafından kaydetti.

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