Kütahya’da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri denetimleri

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 40 Bitki Koruma Ürünü Satış Bayisinin her 3 ayda bir 2 defa, yılda en az 8 defa denetlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlimiz genelinde 40 adet Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri her 3 ayda bir 2 defa, yılda en az 8 defa olmak üzere mevzuata uygunluğu, yasaklı etkili madde, son kullanım tarihi geçmiş ürün yönüyle İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik Personellerimiz tarafından denetlenmektedir” denildi.

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