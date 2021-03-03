Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde K. A. isimli şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda 5 bin 870 gram kıyılmış tütün, 3 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 11 bin 200 adet boş makaron, 794 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş kaçak makaron ve 5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.