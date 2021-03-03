Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli yakalandı

Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde define bulmak için evlerinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardaklı Mahallesi´nde yaşayan M.K. ve H.D.´nin evlerinin bahçesinde define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, bahçedeki kapalı garaj içerisinde yaklaşık 5 metre derinliğinde, 3 metre çapında ve 3 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi. Ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda, kurusıkı tabanca, dedektör, 15 metre halat, 2 makara ile kazı alanından çıktığı değerlendirilen küp ve küp parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-03-03 17:39:55
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