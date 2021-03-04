Çavdarhisar'da arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi

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Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Çavdarhisar ilçesinde, hastalık ve zararlıları erken tespit etmek amacıyla ekili alanlarda Ziraat Mühendisleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller belli aralıklarla devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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