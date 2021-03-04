Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor

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Kütahya’nın Emet ilçesinde yol kenarlarına belediye tarafından ıhlamur ağaçları dikildiği bildirildi.

Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemiz giriş çıkışları ve karayolları mevkii başta olmak üzere okullar caddesi, termal kent karşısı ve KYK yurdu karşısında bulunan taş duvarların önüne ıhlamur ağacı dikme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarımız Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ın talimatları doğrultusunda aralıksız devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.

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