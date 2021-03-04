Simav’da 63 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 63 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’ya ait ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 6 bin 526 araç denetlenip, 9 bin 502 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 29 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 63 araç trafikten men edilirken, 592 araca / kişiye trafik cezası uygulanıp 357 bin 266 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 kişi adli makama sevk edildi ” dedi.

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