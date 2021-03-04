Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve brucella aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hayvan Sağlığı Şubesi teknik ekiplerimiz tarafından, merkez ve köylerimizde büyükbaş hayvanların şap aşısı ve brucella aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek aşılama çalışmalarında, büyükbaş hayvanlara şap, 3 aylıktan büyük buzağılara da brucella aşısı yapılacaktır. Son 6 ay içinde doğan ve küpesi olmayan buzağıların, sisteme kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmaktadır. Aşılama çalışmalarında, ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.