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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni hizmete giren emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Hizmete yeni sunulan İlçe Emniyet Amirliği çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Belediye Meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte fidan dikimine eşlik ettik. Emeklerinden dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Altıntaş ilçemizin her alanında ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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