Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO’dan onay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO’dan onay

İHA

Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO’dan onay

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, toplam 540 saat süreli bir eğitim programı olan Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programını onayladı.
Eğitim programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü, İstihdam Garantili Kurs Programı kapsamında düzenlendi.
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye’nin en ciddi sıkıntılarından birisinin nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdam olduğunu söyledi.
Bazı iş alanlarında nitelikli elaman bulma sıkıntısı çekilirken, bazı iş alanlarında ise çok sayıda insanın işsiz ve iş beklemekte olduğuna değinen Rektör Kazım Uysal,” Teknoloji gelişmiş, otomasyon artmış ve yeni yeni özel iş dalları meydana gelmiştir. Üniversiteler ve eğitim kurumlarına düşen en önemli vazife de bu değişime ayak uydurmak ve sanayinin istediği nitelikte ve donanımda insan yetiştirmektir. Her işi yaparım, ne olursa yaparım dönemi geride kalmıştır. Kendini iyi yetiştirmiş, çağın ve teknolojinin gereği donanımları kazanmış insanların işsiz kalması mümkün değildir. Yeter ki gençlerimiz ve insanımız kendine yatırım yapsın, yani istenen donanımları kazansın. Geçlerimizi değişen şartlara göre yetiştirmek hem insanımıza hem milletimize hizmet etmek için üniversitelerimiz de hızla değişiyor. Sayın YÖK başkanımız bu değişimi yeni YÖK olarak tanımladı. DPÜ ailesi olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak nitelikli insan yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu amaçla Kütahya Tasarım Teknokentimizi güçlendirdik. Şu an gayet iyi durumdayız. Boş ofisimiz kalmadı ek bina için talepte bulunduk. Sürekli eğitim Merkezimiz toplumun ihtiyaçlarını, sanayinin ve kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Talep edilen her kursu açabilecek durumdayız” dedi.

“DPÜ ailesi olarak halkımızın ve sanayimizin emrindeyiz”
DPÜ ailesi olarak yaklaşık 2 bini aşkın personelle halkın ve sanayinin emrinde olduklarına vurgu yapan Rektör Uysal.” KamuÜniversiteSanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. Lisanüstü eğitim gören öğrenci sayımızı mümkün olduğu kadar arttırmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans ve doktora tezlerini daha ziyade ilimizin, sanayimizin problemlerini çözmek için hazırlatacağız ve akademisyen arkadaşlarımızı bu amaç için sürekli teşvik ediyoruz. DPÜTTO olarak da istihdam garantili kurslara ciddi destek veriyoruz. KamuÜniversiteSanayi iş birliği kapsamında İŞKUR ile de güzel bir model oluşturduk. Firmaların kendi bünyesinde bulunan cihaz eğitimleri firma bünyesinde yapılmaktadır. Üniversite olarak bu eğitimlerin incelemesini ve eksik görülen tarafların firmaya bildirilmesini sağlıyoruz. Amacımız İlimizde faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarının niteliğini arttırmaktır. Böylece özellikle istihdamın korunmasına ve arttırılmasına destek veriyoruz. Böylece firmalarımızı, iş insanlarımızı aslında zor bir yükten kurtarıyoruz” diye konuştu.

“Farklı eğitim faaliyetleri düzenliyoruz”
Uysal,” Biz NURSAN ile sadece ‘Kablo Donanım Montajı İşçiliği’ eğitimi yapmadık. Farklı eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Proje hazırlama desteği veriyoruz ve farklı ArGe projelerinde de birlikte çalışıyoruz. Yakın geçmişte NURSAN’ın amaçları doğrultusunda üniversitemizde geliştirilen cihazlar oldu ve bu gün aktif kullanılmaktadır. Ayrıca NURSAN bize hem staj hem de farklı alanlarda destek veriyor. Mesela ben öncelikle Kütahya Tasarım Teknokentimize yaptıkları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sadece NURSAN değil farklı firmalar ile de geçtiğimiz yıllarda bu tür protokoller yapıldı. Martur, polmar gibi diğer firmalara da katkılar sağladık. Buradaki eğitimlerin incelenmesi ve onaylanması noktasında 3 öğretim üyemiz aktif olarak görev almıştır. Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özden Üstün, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özer Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Gün bu projede görev almışlardır. Bu zamana kadar işbaşı eğitim programlarında bin 500 personelin eğitimine katkı sağladık” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
YEREL HABERLER DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla ...
Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
YEREL HABERLER Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
Simav’da 63 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 63 araç trafikten men edildi
Kur’an bülbüllerine ödül
YEREL HABERLER Kur’an bülbüllerine ödül
Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor
Çavdarhisar'da arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da arpa ve buğday ekili alanlar kontrol ...
Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli ...
Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı
YEREL HABERLER Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı
Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu
Kütahya’da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri denetimleri
YEREL HABERLER Kütahya’da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri ...
Kütahya’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi
YEREL HABERLER Kütahya’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi
Sera domateslerinden numune alımı
YEREL HABERLER Sera domateslerinden numune alımı
Yetiştiricilere budamada bilgilendirme ve eğitim desteği
YEREL HABERLER Yetiştiricilere budamada bilgilendirme ve eğitim ...
Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
YEREL HABERLER AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin ...
DPÜ’nün başarılı öğrencilerine burs desteği
YEREL HABERLER DPÜ’nün başarılı öğrencilerine burs desteği
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’da otodan hırsızlık olaylarının zanlısı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da otodan hırsızlık olaylarının zanlısı 3 ...
Faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Faaliyet raporu kabul edildi
DPÜ'den ustalara saygı Türk kültür ve sanatına ömrünü adamış Kütahyalı sanatçıların isimleri DPÜ’de eğitim ortamlarına verildi
YEREL HABERLER DPÜ'den ustalara saygı Türk kültür ve sanatına ömrünü ...
Başkan Arif Teke: ''Kurallara harfiyen uyulursa tehlike tamamen geçer''
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ''Kurallara harfiyen uyulursa ...