DPÜ’lü Öğretim Üyesi Birnaz Er’den “Denemeler” isimli sergi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er’in, “Denemeler” isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çevrim içi ortamda açılan sergide Dr. Öğr. Üyesi Er, vaketa derinin çini ve seramik yüzeylerde karışık tekniklerle uygulayarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.