Hisarcık’ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık’ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimi yapıldı

İHA

Hisarcık’ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimi yapıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve denetim ekiplerince iş yerleri ve semt pazarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kütahya’nın Türkiye Risk Haritasına göre turuncu renkle “yüksek riskli” iller arasında yer aldığına dikkat çeken Kaymakam Buğra Karadağ, iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlardan kurallara harfiyen uymalarını, turuncudan kırmızıya geçmeleri durumunda yeniden yasakların başlayacağı uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO’dan onay
YEREL HABERLER Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ ...
DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
YEREL HABERLER DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla ...
Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
YEREL HABERLER Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
Simav’da 63 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 63 araç trafikten men edildi
Kur’an bülbüllerine ödül
YEREL HABERLER Kur’an bülbüllerine ödül
Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor
Çavdarhisar'da arpa ve buğday ekili alanlar kontrol edildi
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da arpa ve buğday ekili alanlar kontrol ...
Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli ...
Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı
YEREL HABERLER Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı
Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu
Kütahya’da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri denetimleri
YEREL HABERLER Kütahya’da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri ...
Kütahya’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi
YEREL HABERLER Kütahya’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi
Sera domateslerinden numune alımı
YEREL HABERLER Sera domateslerinden numune alımı
Yetiştiricilere budamada bilgilendirme ve eğitim desteği
YEREL HABERLER Yetiştiricilere budamada bilgilendirme ve eğitim ...
Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Türkmen Dağı'ndaki geyikler fotokapanla görüntülendi
AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak
YEREL HABERLER AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin ...
DPÜ’nün başarılı öğrencilerine burs desteği
YEREL HABERLER DPÜ’nün başarılı öğrencilerine burs desteği
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’da otodan hırsızlık olaylarının zanlısı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da otodan hırsızlık olaylarının zanlısı 3 ...
Faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Faaliyet raporu kabul edildi
DPÜ'den ustalara saygı Türk kültür ve sanatına ömrünü adamış Kütahyalı sanatçıların isimleri DPÜ’de eğitim ortamlarına verildi
YEREL HABERLER DPÜ'den ustalara saygı Türk kültür ve sanatına ömrünü ...