Başkan Biçer, muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.

Mahallelerdeki bazı ihtiyaçlar ve yapılması gereken hizmetler ile ilgili Başkan Biçer’den destek isteyen muhtarlar, göreve geldiği günden bu yana Başkan Biçer’in her zaman yanlarında olduğu için kendisine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adil Biçer, muhtarların istek ve taleplerini not alarak, ilçe genelinde yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgi alış verişinde bulunduğunu belirtti. Başkan Biçer, “Muhtarlarımızla sürekli istişare yapıyoruz. Her mahallenin sıkıntılarını giderme noktasında fikir alış verişinde bulunuyoruz. Belediyemizin maddi imkanları ve gerçekleştirilen proje destekleriyle, termal ilçemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Her konuda bize destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görüş ve düşüncelerine önem veriyoruz” dedi.

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