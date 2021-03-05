Dumlupınar'da sıkı denetim

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakam Salih Sak, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, maskemesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu ve normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni normalleşme süreci başladı. Dumlupınar protokolü de yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hem bilgilendirme yaptı hem de uyarılarda bulundu. Esnafları tek tek esnafları ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden protokol, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için, rehavete kapılmadan mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Akağaç, "Hem kendi sağlığımız, hem de diğer insanların sağlığı için aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Özlediğimiz günlere kavuşmak için lütfen tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.