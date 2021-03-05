İki ortaokulda "O henüz çöp değil” projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy ve Şehitler Ortaokulunun kurucu ortak olduğu “O henüz çöp değil” eTwinning projesi çerçevesinde öğrenciler atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladılar.

Öğretmenleri rehberliğinde yumurta kolisinden ve pet şişelerden çeşitli ürünler tasarlayan, tasarladıklarını üreten öğrenciler, kendilerine yönelik ürünlerin yanı sıra çevrelerindeki sevdiklerine de çeşitli ürünler yapıp onlara hediyeler ediyorlar.

Dereköy Ortaokulu proje kurucusu Hakkı Doğan Oluğan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Projemiz başladığından beri öğrencilerimin üretme istek ve gayretleri beni mutlu ediyor. İhtiyacımız olanı sadece tüketen değil, üreten bir nesil. Çöp dediklerimizden neler ürettiklerini görünce hayret ve mutluluklarını öğrencilerimin gizleyemediklerini görüyorum. Projemiz tüm hızıyla farklı etkinlikle devam etmektedir” dedi.

Proje çerçevesinde çocuklarla birlikte üretmeye tüm hızıyla devam edeceklerini söyleyen Şehitler Ortaokulu proje kurucusu Büşra Özer, “Bu anlamlı projeyle birlikte artık öğrencilerimiz de bizler de çevremizde gördüğümüz çöp diye nitelendirdiğimiz her üründen bir şey tasarlamaya başladık. Aslında bir çöpü dahi bir ürüne dönüştürmek sadece bakış açımızın değişmesiyle mümkündü. Üretiyoruz, hediyelik ürünler yapıyoruz ve ekrandan bir nebze uzaklaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.