Kütahya'da hedef grupta olan 100 bin kişiden 79 bin 14'ünün aşılandığı bildirildi.

Belediye başkanları, esnaf ve sanatkârlar odası temsilcileri, ticaret ve sanayi odası başkanları ile OSB temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, “Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım, süreci birlikte yürütelim” dedi.

Aşılama çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vali Çelik, “Hedef grubumuz olan 100 bin vatandaşımızdan 79 bin 14’ü aşı oldu. İnşallah haziran, temmuz gibi daha hızlı normalleşeceğimize inanıyorum. Ancak mart ve nisan kritik aylar. Herkes sorumluluğunu, üzerine düşeni yerine getirirse inşallah daha iyi sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.

Kütahya’da yeni bir sürece girildiğini söyleyen ve herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Vali Çelik, “İlk hafta yüz binde 50,91 olan vaka sayımız ikinci hafta 71,97’ye yükseldi. Vaka sayısı yüz binde 100'ün üzerine çıkarsa kırmızıya döneriz. Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım, süreci birlikte yürütelim. Vatandaşımız, esnafımız tedbirlere uyarak bize güç vermeli” dedi.

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