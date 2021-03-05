"Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım"

İHA

Kütahya'da hedef grupta olan 100 bin kişiden 79 bin 14'ünün aşılandığı bildirildi.

"Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım"

Kütahya'da hedef grupta olan 100 bin kişiden 79 bin 14'ünün aşılandığı bildirildi.
Belediye başkanları, esnaf ve sanatkârlar odası temsilcileri, ticaret ve sanayi odası başkanları ile OSB temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, “Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım, süreci birlikte yürütelim” dedi.
Aşılama çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vali Çelik, “Hedef grubumuz olan 100 bin vatandaşımızdan 79 bin 14’ü aşı oldu. İnşallah haziran, temmuz gibi daha hızlı normalleşeceğimize inanıyorum. Ancak mart ve nisan kritik aylar. Herkes sorumluluğunu, üzerine düşeni yerine getirirse inşallah daha iyi sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.
Kütahya’da yeni bir sürece girildiğini söyleyen ve herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Vali Çelik, “İlk hafta yüz binde 50,91 olan vaka sayımız ikinci hafta 71,97’ye yükseldi. Vaka sayısı yüz binde 100'ün üzerine çıkarsa kırmızıya döneriz. Şehrimize hep birlikte sahip çıkalım, süreci birlikte yürütelim. Vatandaşımız, esnafımız tedbirlere uyarak bize güç vermeli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik
İki ortaokulda "O henüz çöp değil” projesi
YEREL HABERLER İki ortaokulda "O henüz çöp değil” projesi
TİGAD'ın Kütahya İl Temsilciliği görevine Ali Yerli atandı
YEREL HABERLER TİGAD'ın Kütahya İl Temsilciliği görevine Ali Yerli ...
Dumlupınar'da sıkı denetim
YEREL HABERLER Dumlupınar'da sıkı denetim
Başkan Biçer, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Biçer, muhtarlarla bir araya geldi
Eğitim kurumlarında yemekhane denetimi
YEREL HABERLER Eğitim kurumlarında yemekhane denetimi
Aslanapa'da esnaf ve pazar yeri denetimi
YEREL HABERLER Aslanapa'da esnaf ve pazar yeri denetimi
Naşa beldesinde karantina sona erdi
YEREL HABERLER Naşa beldesinde karantina sona erdi
Kestiği ağaç üzerine devrilen adam öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağaç üzerine devrilen adam öldü
Kütahya'da park ve bahçelerde temizlik
YEREL HABERLER Kütahya'da park ve bahçelerde temizlik
Milli Atlet Seyfi Alanya'nın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli Atlet Seyfi Alanya'nın hedefi Avrupa ...
Kütahya'da 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Korona virüs denetimi İl genelinde bin 200 kişi sahada denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Korona ...
Allıören köyünde karantina sona erdi
YEREL HABERLER Allıören köyünde karantina sona erdi
Hisarcık’ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona ...
DPÜ’lü Öğretim Üyesi Birnaz Er’den “Denemeler” isimli sergi
YEREL HABERLER DPÜ’lü Öğretim Üyesi Birnaz Er’den “Denemeler” isimli ...
Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ TTO’dan onay
YEREL HABERLER Kablo Donanım Montajı İşçiliği Eğitim Programı'na DPÜ ...
DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
YEREL HABERLER DPÜ Mimarlık Fakültesi'nden Kozmos Çalıştayı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla ...
Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
YEREL HABERLER Kureyşler barajında nitrak kirlilik ölçümü
Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Emniyet binası etrafında ağaçlandırma çalışmaları
Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Emet'te ''Şap ve brucella'' aşılama kampanyası
Simav’da 63 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 63 araç trafikten men edildi
Kur’an bülbüllerine ödül
YEREL HABERLER Kur’an bülbüllerine ödül
Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Emet’te yol kenarları ağaçlandırılıyor