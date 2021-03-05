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Yargıtay'dan ölüm aylığı kararı Yargıtay, vefat eden ikinci eş üzerinden alınan ölüm aylığının sosyal medyada birinci eşle çekilen fotoğraflar sebep gösterilerek kesilemeyeceğine hükmetti Feyza Özbey'in Avukatı Ahmet Akarçay: "Karar yeni ve emsal bir içtihat niteliğinde olup, benzer mağduriyetlerin giderilmesinde de yol gösterici özellik taşımaktadır"

İHA

Yargıtay'dan ölüm aylığı kararı Yargıtay, vefat eden ikinci eş üzerinden alınan ölüm aylığının sosyal medyada birinci eşle çekilen fotoğraflar sebep gösterilerek kesilemeyeceğine hükmetti Feyza Özbey'in Avukatı Ahmet Akarçay: "Karar yeni ve emsal bir içtihat niteliğinde olup, benzer mağduriyetlerin giderilmesinde de yol gösterici özellik taşımaktadır"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vefat eden ikinci eş üzerinden ölüm aylığı alan kadın, boşandığı ilk eşiyle iş toplantısındaki arkadaşları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden yayınlayınca hayatının şokunu yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ölüm aylığını kestiği kadın, mahkemenin yolunu tuttu. Vefat eden ikinci eş üzerinden ölüm aylığı alan kadının, yıllar önce boşandığı ilk eşiyle bir iş toplantısında birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlayınca yapılan ihbarlar üzerine SGK harekete geçti.
Denetmenlerin raporu doğrultusunda SGK, kadının aldığı ölüm maaşını kesti. Mahkemenin yolunu Feyza Özbey, boşandığı ilk eşiyle fiilen birlikte yaşadığı iddialarını reddederek, kararın iptalini istedi. İlk eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği gerekçe gösterilerek aylığının kesildiğini, kurum işleminin yerinde olmadığını ileri sürerek işlemin iptaline, ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile tahsiline ve aylıklarının ödenmesine devam edilmesine karar verilmesini talep etti.
Davalı SGK İl Müdürlüğü, idare tarafından yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu beyanla davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verince, davacı kadın istinaf başvurusunda bulundu. Davacı kadın bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 10. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, vefat eden ikinci eş üzerinden alınan ölüm aylığının sosyal medyada birinci eşle çekilen fotoğraflar sebep gösterilerek kesilemeyeceğine hükmetti.

"Verilen karar, yeni ve emsal bir içtihat niteliğinde"
Feyza Özbey'in avukat Ahmet Akarçay, "Son zamanlarda ekonomik sıkıntıların baş göstermesiyle ölen babadan kız evladına bağlanan yetim maaşı alınabilmesi için muvazaalı boşanmaların sayısı artmıştır. Muvazaalı boşanma, eşlerin resmiyette boşanmış; ancak fiili biçimde birlikte yaşamaya devam ettikleri boşanma tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan somut olayımız da ise; müvekkil, ilk evliliğini çekişmeli biçimde boşanarak sona erdirmiş ve akabinde ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir. Bu evliliği de kocanın ölümü ile sona ermiş ve kocanın maaşı müvekkile dul maaşı olarak bağlanmıştır. Müvekkilimizin ikinci evliliği kocanın ölümüyle sona erince müvekkil, çalışmakta olduğu iş dolayısıyla ilk boşandığı eşi ile değişik platformlarda bir araya gelmiş ve iş arkadaşları ile toplu fotoğraflar çekilmiştir. Bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştır. fotoğrafları gören ikinci eşin çocukları müvekkilimizi ilk eşi ile birlikte yaşamaya başladığı olgusu ile SGK’ya şikayet etmiş, bunun üzerine SGK tarafından başlatılan idari soruşturma neticesinde müvekkilimizin sosyal medya paylaşım fotoğrafları, ilk eş ile birlikte yaşandığına karine teşkil ettiği gerekçesi ile sona erdirilmiş ve müvekkilimizin mağduriyeti bu şekilde başlamıştır. Oysa biraz önce ifade ettiğimiz üzere 5510 sayılı kanunun 56. maddesi gereği, SGK tarafından kesilmesi gereken aylıklar muvazaalı evlilikler nedeniyle bağlanan yetim aylığı maaşları iken; somut olayda müvekkil, yetim aylığı almadığı, ilk evliliğini de muvazaalı bitirmediği halde ve ikinci eşinden kendisine bağlanan dul maaşını almakta olduğu halde sosyal medya paylaşım fotoğrafları, ilk eş ile olan birlikteliğe karine kabul edilerek ve bağlanan maaşın da yetim maaşı kategorisinde değerlendirilerek müvekkil mağdur edilmiştir. Bu mağduriyet üzerine, mahkemeye açmış olduğumuz dava da sosyal medya paylaşımlarının birlikte yaşama olgusuna karine teşkil etme meselesine Yargıtay geçit vermemiş ve önemli bir mağduriyetin giderilmesinde çok önemli içtihat niteliğinde güncel bir karar vermiştir. Şöyle ki, Yargıtay bu kararında; sosyal medyada boşanılan eş ile birlikte fotoğraf paylaşmanın başlı başına eylemli birlikteliğe karine teşkil etmeyeceğini ortaya koymuştur. Verilen bu karar yeni ve emsal bir içtihat niteliğinde olup, benzer mağduriyetlerin giderilmesinde de yol gösterici özellik taşımaktadır" diye konuştu.

"Şikayeti değerlendiren SGK, fotoğraflardan dolayı maaşımı kesti"
Hukuk mücadelesine başvuran SGK'dan maaşı kesilmiş mağdur konumdaki Feyza Özey ise bir fotoğraf ile maaşının kesildiğini belirterek, "İlk evliliğim boşanma ile sonuçlandı. İkinci bir evlilik yapmıştım ve ikinci evliliğimde eşim vefat etti. İkinci eşim vefat ettikten sonra bu eşimden maaş bağlandı. Maaş bağlanması üzerine şikayet edildim. İlk eşimle arkadaşlarla birlikte iş toplantılarında çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımızdan dolayı şikayet üzerine maaşım kesildi. Oysa ben ilk eşimle bir araya gelmedim, iş toplantılarında beraberdik sadece. Onlardan dolayı, fotoğraflardan dolayı beni şikayet ediyorlar. Hakkımdaki şikayeti değerlendiren SGK bu fotoğraflardan dolayı maaşımı kesti. Bunun akabinde benim hukuk mücadelem başladı. Halbuki ben ilk eşimle iş toplantılarında bir araya geliyordum. Bununla başlayan hukuk mücadelemize Yargıtay "dur" dedi. Yargıtay bu kararı ile sosyal medya fotoğraflarının birlikte yaşadığımız anlamına gelmediğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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