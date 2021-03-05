Hisarcık'ta sulama kanalı temizliği başlatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye tarafından sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

Tarımsal sulama kanallarında çiftçilerin mağdur olmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda temizlik çalışması başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Bu yıl yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda sulama kanalında temizleme çalışması yapılacak. Halkımızın sulama faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için Belediyemiz Fen İşleri Birimi'ne bağlı ekiplerce kanal temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Sulama kanallarındaki temizleme çalışmaları yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacak. Bizim için önemli olan çiftçimizin mağdur olmaması ve tarımsal üretimin aksamamasıdır” dedi.

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