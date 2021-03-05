Domaniç’te orman yangını

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Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacırlar köyünde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınında bulunan karaçam ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına köy halkı anında müdahale ederken alana Garp Linyitleri İşletesi ve Tunçbilek beldesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ormanlık alanda yaklaşık yarım hektar alan yandı. Henüz nedeni bilinmeyen çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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