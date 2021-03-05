Kütahya´da orman yangını

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Tunçbilek beldesi ekipleri sevk edildi. Köyülerinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım hektar alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-03-05 16:25:31



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