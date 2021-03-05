Bahçe tellerine takılan köpek kurtarıldı

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ayakları tellere takılarak mahsur kalan köpek belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesi Çayıryanı mevkiinde bir bahçede, bahçe tellerine takılan köpeğin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapılan kısa süreli çalışmanın ardından bahçe tellerine ayaklarından takılan köpeği kurtardılar. Yaklaşık 2 saat mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpeğin, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini yalaması ve adeta teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı. Belediye tarafından veteriner hekimlere tedavisi yaptırılan köpeğin daha sonra salındığı bildirildi.

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