Simav’da uyuşturucu operasyonu

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simav–Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu girişinde bir araç uyuşturucu şüphesiyle Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan T.A. isimli şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın itirafı üzerine, ilçe merkezindeki bir evde yapılan aramada 15 gram esrar, 2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet bong içme aparatı ele geçirildi. Araçta yakalanan şüpheli T.A. ile evinde uyuşturucu çıkan M.Y’nin çıkarıldığı mahkemede ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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