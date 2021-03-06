Şanlı Türk bayrağı, Kütahya’dan Çanakkale’ye uğurlandı

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde “Anadolu Gönül Yolu Projesi” kapsamında Çanakkale Şehitliği’nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından uğurlandı. Gençlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Şanlı bayrağımızın yüklemiş olduğu sorumluluklarımızın farkındayız. Şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla başlatılan “81 Genç 81 Bayrak Teslim Töreni” kapsamında 1 Mart’ta Afyonkarahisar’dan yola çıkan Türk bayrağı Kütahya’ya ulaştı.

81 Genç, 81 Bayrak Teslim Töreni’ne; Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kütahya İl Müdür Vekili Fatma Uz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürü Mustafa Peltek ile Türk bayrağını Uşak’tan getiren ve Çanakkale’ye ulaştıracak öğrenciler katıldı.

18 Mart’ta Çanakkale’de göndere çekilecek Türk bayrağının; Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Uşak’tan sonra bölgenin son ili Kütahya’ya ulaştığını söyleyen Vali Ali Çelik, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızdan uğurladığımız; doğusundan batısına, Malazgirt’ten Çanakkale’ye rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız Ege Bölgesi’ni temsilen 18 Mart’ta Çanakkale Şehitliği’nde göndere çekilecek” şeklinde konuştu.

Bayrak devir teslim görevlerini yerine getiren öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, “Şanlı bayrağımızın yüklemiş olduğu sorumluluklarımızın farkındayız. Şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışacak, elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin yarınları olan sizler de ay yıldızlı bayrağımızın yüklemiş olduğu sorumluluklardan asla vazgeçmeyeceksiniz ” diye konuştu.

Ege Bölgesi’ni temsilen 17 Mart’ta yola çıkacak olan Türk bayrağı, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaştırılacak.

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