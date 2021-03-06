Hisarcık’ta iş yerlerine Covıd-19 oturma planı işareti çizimi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından Covıd19 salgın hastalığına karşı ilçede bulunan iş yerlerinin zeminine oturma planı işareti çizim faaliyetlerine başlandı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dinamik Denetim Modeli’’ kapsamında Covıd19 salgın hastalığına karşı, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliğinin bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla belediye zabıta ekiplerince ilçede bulunan kıraathanelerde ve çay ocağı işletmelerinde bulunan masa ve sandalyeler için sosyal mesafe kuralları gözetilerek zemine oturma planı işareti çizim faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Başkan Çalışkan,” Ayrıca işletme sahiplerimize, müşterilerini sosyal mesafe kurallarına uygun oturması konusunda yönlendirici olmaları ve ilimizin turuncu kategoriden mavi kategoriye geçebilmesi için ilçe olarak üstümüze düşen sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır” dedi.

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