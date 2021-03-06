Domaniç’te baca yangını

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde öğlen saatlerinde bir evde baca yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerine yakın Durabey köyünde Mehmet Yardımcı ’ya ait evde baca yangını çıktı. Yangın büyümeden köylülerin erken müdahalesi ile önlendi.

Domaniç Belediyesi İfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.