Domaniç’te sazlık alanda yangın çıktı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde Domurköy sazak mevkiinde çıkan yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Domurköy sazak mevkiinde 15 dönüm civarındaki sazlık alan rüzgârında etkisiyle kısa zaman da tüm araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çok sayıda bahçe evinin bulunduğu arazide sadece bir kulübe yangında kullanılamaz hale gelirken henüz ekili olmayan arazide sadece sazlık alan yandı. Domaniç Belediyesi ve Orman işletme itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında İlçe Jandarma ekipleri de bir taraftan güvenliği sağlarken diğer taraftan bahçe evi sahiplerini yangından haberdar etti.

Sazak mevkiinde ki sazlık yangını iki saat içinde söndürüldü.

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