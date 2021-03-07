Altıntaş-Gediz yolunda ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki mesire alanı ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca mesire alanı olarak tahsis edilen, AltıntaşGediz yolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arif Teke, ''Mesire alanında fidan dikimi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mesire alanımızdan en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş makinalarımız yardımıyla Gediz yolunun her iki tarafına da ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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