Şaphane'de Korona virüs denetimleri

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığındaki denetim ekibi, il bazlı normalleşme süreci kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Şaphane Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada, ''Kurallara uyulması konusunda özen gösterilmesi son derece önemli. Tam normalleşmeye hızla geçilebilmesi için alınan tedbirlere uyulması gerekli. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah her birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz. Bu kapsamda denetimlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

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