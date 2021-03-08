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Hisarcık’ta motorlu çapa makineleri yaygınlaştı

İHA

Hisarcık’ta motorlu çapa makineleri yaygınlaştı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiftçiler tarlalarını ekonomik ve hamarat olan motorlu çapa makineleri ile sürerek ekime hazırlıyorlar.
Motorlu çapa makinelerinin çiftçiler için büyük kolaylık olduğunu söyleyen çiftçi Mehmet Çevik, " Sonbaharda traktör ile sürdüğümüz tarlalarımızı ilkbahar aylarında sebze ekimine motorlu çapa makineleri sürerek hazırlamak artık çok daha kolay. Ayrıca çapa makinelerine taktığımız aparatlarla sebze dikimi yapacağımız arıkları da açıyor, sürgü yapıyoruz. Çapa makineleri bizim için büyük nimet. Tarla sürmenin yanı sıra römorklu ile de odun ve ot taşıma işlerini de yapıyoruz. Şu an ilçede birçok kişinin evinde çapa makinesi mevcut" dedi.

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