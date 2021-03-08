Meralarda gübreleme çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralarda gübreleme çalışmaları başlatıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesini önlemek ve çiftçinin maddi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanan projenin uygulanmaya başladığını belirtti. Tokdemir, “İlçemizde geniş meraların bulunduğu Çitgöl, Akdağ ve Demirciköy beldelerinde gübreleme çalışmaları yapıldı. Bahar döneminde ise, mera varlığı çok olan tüm belde ve köylerimizde gübreleme çalışması yapacağız. Bu yıl ilk kez geniş çaplı bir gübreleme programı uygulanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Proje ile gübreleme uygulaması yapılan mera alanlarında, ot üretimi ve kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

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