Vali Çelik: "Kadınlar toplumun temel taşları"

Kütahya Valisi Ali Çelik, hayatın her alanında, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu ifade etti.

Kadınların özverinin ve şefkatin kaynağı olduğunu dile getiren Çelik, "Türk kadını; milletimizin var olduğu günden bu yana toplumumuzu ayakta tutan, toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşantımızın en önemli unsurlarındandır. Türk toplum ve aile yapısında aile dokusunun temelini oluşturan kadınlar özverinin ve şefkatin kaynağı durumundadırlar. Atatürk'ün öngörüsüyle kadınlar her alanda erkeklerle eşit koşullarda olacak şekilde yasal düzenlemeler, birçok dünya ülkesinden önce hayata geçirilmiştir. Bugün de kadınların sorunlarına sahip çıkılarak, kadın hakları konusunda önemli gelişmeler sağlanmaktadır.

Başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm Türk analarını bir defa daha gururla, onurla yad ediyor; dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

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