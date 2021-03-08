Kızılay’dan sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

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Kütahya ve Hisarcık Genç Kızılay tarafından Hisarcık Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına siperlik desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılay'ı Hisarcık İlçe Temsilcisi Mustafa Şen, Kütahya ve Hisarcık Genç Kızılay’ı olarak sağlık çalışanlarının güvenli bir şekilde işlerini yürütebilmeleri için Hastane Müdürü İsa Gök’e siperlik teslim ettiklerini, ayrıca bayan sağlıkçıların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladıklarını söyledi

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