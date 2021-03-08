Kütahya'nın doğası, Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü üyeleri tarafından gezilerek, tanıtımı yapılıyor.

Doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin şanslı illerinden biri olan Kütahya, keşfedilmeye devam ederken, son olarak Türkmen Dağının zirvesine çıkan Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü topluluk üyeleri duygularını, "Kütahya'nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır" diye ifade ettiler.

Pandemi nedeniyle doğaya ilginin arttığını, insanlar bu nedenle doğaya yöneldiğini söyleyen Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü yetkilileri, ”Kütahya’mız ise doğal güzellikler bakımından keşfedilmeyi bekliyor. Gün geçtikçe büyüyen Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübümüz ise hem Kütahya'nın doğasını keşfediyor, hem de bu güzellikleri sosyal medya kanalları ile insanlara tanıtıyor. Geri bildirimler olumlu yansıyor, takipçilerimiz bizlere teşekkür ediyorlar” dediler.

Kütahya'nın turizm potansiyeline katkı sağlama vurgusu yaparak sosyal medyanın öneminden bahseden Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü, tanıtımlarıyla birlikte bu kanallar aracıyla birçok yeni insana ulaştıklarına belirttiler. Üyeler, "Kütahya'nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır" diye belirterek, katılmak isteyenlere çağrı yaptılar.

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