KADES tanıtıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesind, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle KADES uygulaması tanıtılarak broşür verildi.
Tavşanlı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği tanıtım etkinliğinde görevli polisler ile sosyal hizmetler personeli ilçede yaşayan kadınlara aile içi şiddet ve kadına taciz gibi kötü olayların kadınların başına gelmeleri halinde cep telefonuna yüklenen KADES uygulaması ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını belirterek, stand önünden geçen kadınlara KADES hakkında bilgiler içeren broşür dağıtımı yaptılar. Şiddet mağduru kadınlar evlerinde ziyaret edilerek kadınlar günü kutlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.