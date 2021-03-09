Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim Semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu'nda “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim” başlıklı seminer düzenlendi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Öğr. Gör. Ozan Yetkin moderatörlük görevini üstlenirken, Öğr. Gör. Kudret Armağan da konuşmacı olarak yer aldı. Akademik personel ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, salgın sürecinde yaşanan kısıtlamalar özelinde akademisyenlerin ve öğrencilerin neler yapabileceği aktarıldı.

Etkinliğin sonunda akademisyenler ve öğrenciler, düzenlenen etkinliğin çok yararlı olduğunu ifade ederek Öğr. Gör. Yetkin ve Öğr. Gör. Armağan’a teşekkür ettiler.

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