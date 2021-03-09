Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, traktör kullanan vatandaşlara güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımıza güvenli traktör kullanımı, traktörün genel güvenlik kuralları, yana ve arkaya devrilmelerin önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca zorlu hava koşullarında traktör kullanımı, çamura saplanan traktörde dikkat edilmesi gereken bilgiler aktarıldı. Güvenli traktör kullanımını anlatan kitapçık dağıtımı gerçekleştirilerek etkinlik sona erdi'' ifadeleri kullanıldı.

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