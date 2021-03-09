Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı

İHA

Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İ. K. isimli şahsın, işletmekte olduğu av tüfeği tamirhanesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği ve namlusu değiştirilmiş tabanca ile tabanca mermisi satarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler tarafından şahsın işyeri, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 12 adet seri numaraları silinmiş tabanca üst kapak takımı, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği dürbünü, 6 adet av tüfeği namlusu, 5 adet av tüfeği dipçik ve tertibatı ile 1 adet kartuş baskı aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Çavdarhisar'da sıkı denetim
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da sıkı denetim
Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
Marketlerde günlük fiyat takibi
YEREL HABERLER Marketlerde günlük fiyat takibi
Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
YEREL HABERLER Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim Semineri
YEREL HABERLER Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim Semineri
Çiftçiye bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı
YEREL HABERLER Çiftçiye bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı
Şaphane'de KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de KADES anlatıldı
Lise bahçesine ağaç dikimi
YEREL HABERLER Lise bahçesine ağaç dikimi
Başkan Işık'tan kadınlara hediye
YEREL HABERLER Başkan Işık'tan kadınlara hediye
Kütahya’da kaçak silah ticaretine geçit yok
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak silah ticaretine geçit yok
Dünya Kadınlar Günü'nde ''Kadın Kooperatifi'' açıldı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü'nde ''Kadın Kooperatifi'' açıldı
KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES tanıtıldı
Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor
YEREL HABERLER Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor
Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"
Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara ...
Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” unutulmadı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” ...
YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti
YEREL HABERLER Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti
Başkan Yılmaz: "Kadına şiddeti sonuna kadar kınıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Kadına şiddeti sonuna kadar ...
Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
"Kütahya’nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır"
YEREL HABERLER "Kütahya’nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır"
Kütahya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti