Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak

İHA

Kütahya'daki yan yol çalışması trafiği rahatlatacak

Kütahya Zafer Meydanı'nda yapılan alt geçitte yaşanan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi adına, Azerbaycan Parkı yanında yan yol çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonrasında, Vazo çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi planlanıyor.
Kütahya şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun, alt geçidin yönünün ters olarak seçilmesinden kaynaklandığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, trafik yoğunluğunun önlenmesi adına yapılan çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Başkan Işık açıklamasında, “Kütahya’da son yıllarda trafik yoğunluğu yaşandığı bir dönemde, çözüm arıyoruz. Malum Zafer Meydanı’nın da yapılan alt geçidin yönünün ters olmasından kaynaklanan bir sorun yumağı haline geldi, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı. Buna çözüm bulmak için Zafer Meydanı Projemizi projelendiriyoruz. Ancak acil uygulama konulabilecek tedbirler nelerdir sorusunun cevabını ararken, yaptığımız proje çalışmasında dünyada örnekleri çok az olan yan yolu olmayan alt geçit uygulamasının Kütahya’mıza yakışmadığını söylemiştik. Yan yolu açarak bu işe bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Bunun için arkadaşlarımız projelendirdi. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. İl Trafik Komisyonunda kabul oldu. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemi fırsat bilerek uygulamaya koyduk. Bugün ham yol çalışması tamamlandı. Yarında asfalt atılarak yan yolu devreye sokacağız” dedi.

"Vazo çevresindeki yoğunluk azalacak"
Eskişehir istikametinden gelen araçların Afyon istikametine dönmeleri için Vazonun çevresinden dönmeleri gerektiğini, bununda trafik yoğunluğuna neden olduğunu hatırlatan Başkan Işık, “Eskişehir istikametinden Afyon istikametine dönecek olan vatandaşlarımızın başka imkanı yoktu. Mutlaka Vazonun çevresinden dönerek, öyle Afyon yoluna girmesi gerekiyordu. Vazo çevresinde ise gerek yaya, gerekse araç trafiği, bu anlamda bir karmaşaya yol açıyordu. Şimdi, Eskişehir istikametinden gelen ve Afyon istikametine dönecek olanlara bir alternatif oluşturduk” şeklinde konuştu.
yapılan yanlış seçimlerin başta çözüm yolları olmadığını ifade eden Başkan Işık, “Bunlar zamanında yapılması gerekiyordu. Zafer Meydanında ki alt geçidin yönün ters seçilmiş olmasından kaynaklanan bu tür sorunların başka türlü çözümü yok. O alt geçidi kapatarak yeniden Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayacak bir alt geçit projesi hem maliyetli olacak, hem de geçmişte yapılan emeklere yazık olacaktı. O geçidi uygun olarak nasıl kullanırız, nasıl değerlendiririz aradık. Bunun için ilk uygulamamız Orgeneral Asım Gündüz Caddesinde trafik yönünün terse çevrilmesi, Osmanlı Caddesinde düzenleme ile daha önce yüzde 1820’lerde olan alt geçit kullanım oranı, şimdi yüzde 50’ye çıktı. Bu tür uygulamalarla alt geçidin ve üst yolların kullanım oranını artırmamız lazım. Merkezdeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefledik. Hayırlı olsun. Güzel bir uygulama oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi
YEREL HABERLER Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi
Vali Ali Çelik: "Hedefimiz mavi Kütahya"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Hedefimiz mavi Kütahya"
Kütahya’da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
YEREL HABERLER Kütahya’da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Padişah kaftanı desenli tablolar
YEREL HABERLER Padişah kaftanı desenli tablolar
Kütahya’da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 208 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Çavdarhisar'da sıkı denetim
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da sıkı denetim
Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı
Marketlerde günlük fiyat takibi
YEREL HABERLER Marketlerde günlük fiyat takibi
Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
YEREL HABERLER Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim Semineri
YEREL HABERLER Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetim Semineri
Çiftçiye bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı
YEREL HABERLER Çiftçiye bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı
Şaphane'de KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de KADES anlatıldı
Lise bahçesine ağaç dikimi
YEREL HABERLER Lise bahçesine ağaç dikimi
Başkan Işık'tan kadınlara hediye
YEREL HABERLER Başkan Işık'tan kadınlara hediye
Kütahya’da kaçak silah ticaretine geçit yok
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak silah ticaretine geçit yok
Dünya Kadınlar Günü'nde ''Kadın Kooperatifi'' açıldı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü'nde ''Kadın Kooperatifi'' açıldı
KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES tanıtıldı
Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor
YEREL HABERLER Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor
Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"
Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara ...
Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” unutulmadı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” ...
YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti
YEREL HABERLER Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti