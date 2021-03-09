Kaymakam Halim’den çevre temizliği uyarısı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Beyce, Öğreyler ve Çaysimav köylerinin ana yol kenarlarına atılan çöp ve moloz atıklarının çevre kirliliğine yol açtığı görülerek, Simav İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Balıkesir il yolu üzerinde görülen çöp ve molozların çevre kirliliğine yol açtığını ifade etti. Kaymakam Halim, “Üzüntü verici çevre kirliliğinin İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenmesine rağmen, 1 hafta sonra yapılan denetimlerde belirtilen bölgeye ısrarla çöp ve moloz atıldığı görüldü. Vatandaşlarımızdan, çevrenin korunması adına daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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