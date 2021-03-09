Sürekli titreyen köpek tedavi için İstanbul'a götürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde hasta olduğu tespit edilen bir köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

SOHAYKO Derneği Görevlisi Taner Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesindeyiz. Elif hanımın çağrısı üzerine geldik. Köpeğimizi aldık. İstanbul'a götüreceğiz. Biz dernek olarak olağan üstü durumlarda bile sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce iyileşirler'' dedi.

Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. İlçemiz Eğrigöz köyü bahçelerinden ihbar geldi. Köpeğimizin hastalığının ne olduğunu bilmiyorum. Sürekli titriyor ve ağzından köpük geliyor. Bana bölgede ihbarlar geliyor. Bende bunları İstanbul'a tedavi için SOHAYKO Derneği vasıtasıyla gönderiyorum. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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