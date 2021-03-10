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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, KütahyaAfyonkarahisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet İbiş yönetimindeki 43 NP 585 plakalı tır, aynı istikamete gitmekte olan Ramazan Yenilmez idaresindeki 43 ABE 269 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ramazan Yenilmez (30) ile Zeynep Yenilmez (20) ve 2 aylık bebek Ecrin Yenilmez yaralandı. Araçta sıkışan Ramazan Yenilmez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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