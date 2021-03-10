Kütahya'da iki mahalleye yağmur suyu hattı

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından planlanan program dahilinde, OsmangaziZiraat Mahallesi arası 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi İZKA Evleri önünden başlayan, Ziraat Mahallesi Çeçen Caddesine kadar olan 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattı. Yapılan çalışmalarda 600 metrelik kısımda 800’lük, 600 metrelik kısmına 600’lük ve 200 metrelik kısmı ise 300’lük borular döşenecek. Yapılan planlamalara göre, OsmangaziZiraat Mahallesi arasındaki yağmur suyu hattının tamamlanması bir ayda gerçekleşmesi hedefleniyor.

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