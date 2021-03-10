Hisarcık Belediyesinden dezenfekte çalışması

Hisarcık Belediyesi, Kütahya genelinde yeniden artmaya başlayan korona virüs vakalarının ardından, ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinde bulunan cadde, sokak, ortak kullanım alanları ve camilerin titizlikle dezenfekte edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Kütahya, Türkiye Risk Haritasına göre turuncu renkle 'yüksek riskli' iller arasında. Bu nedenle vatandaşlarımızdan kapalı alanlarda uzun süre kalmamalarını, misafirlikleri ve ziyaretlerini bir süre ertelemelerini; maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Belediye olarak virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir” diye konuştu.

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