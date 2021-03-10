Kütahya'da ev, ahır ve samanlık alev alev yandı

Kütahya'nın Hamidiye Kızılcaören köyündeki yangında bir ahır, bir samanlık ve bir ev alev alev yanarak kül oldu.



Köyde Osman T.'ye ait evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Evde başlayan yangın kısa sürede samanlık ve ahıra da sıçradı. Bu arada, ahırda bununun büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından tahliye edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev, samanlık ve ahır yanarak kül oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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