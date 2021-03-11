Kedi evlerini hayvanseverlere hediye etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde emekli memur Halim Uzun kendi imkanlarıyla aldığı 2 adet kedi kulübesini, bahçesinde sokak hayvanları besleyen hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu'na hediye etti.

Elif Yıldız Nasuhoğlu yaptığı açıklamada, ''DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'ndan emekli memur olan Halim Uzun kardeşimiz aldığı 2 adet kedi evini bizlere hediye etti. Bahçemde 10 adet köpek ve yaklaşık 15 adet kedi besliyorum. Hepsi de sokaklardan alındı ve bakımı hayvansever kardeşlerimim bağışları ve benim kendi imkanlarımla yapılıyor. Kedi evlerine ihtiyacımız vardı. Halim Uzun kardeşime teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.