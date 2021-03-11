İmece usulü mezarlık genişletme çalışmaları

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy köyünde, köylüler tarafından imece usulü mezarlık bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Hamurköy köyümüzde mevcut mezarlığın yan tarafında bulunan alanın mezarlığa dahil edilmesiyle duvar yapımına ve mezarlık çevresinde düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Köy halkımızın imece usulü olarak başladığı mezar genişletme çalışmalarını yerinde incelemek üzere İlçe Kaymakamımız Salih Sak ile birlikte ziyaret ettik. Köyümüz için yetersiz geldiği düşünülen mezarlık yapılan bu ilave ile yeterli hale getirilmiştir'' dedi.

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