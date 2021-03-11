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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da Millet Bahçesi inşaatı başlıyor

İHA

Kütahya'da Millet Bahçesi inşaatı başlıyor

Kütahya'ya yapılacak olan bölgenin en iddialı Millet Bahçesinin inşaatı başlıyor. İhalesi yapılan Millet Bahçesi Projesinin 400 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Millet Bahçesi projesinin ihalesini alan Derinsu firması yetkilileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.
Millet Bahçesi projesinin yapılacağı saha üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını belirten firma yetkilileri, inşaatın 15 gün içerisinde başlanacağını ve 2022 yılı başında bitirmeyi planladıklarını söylediler.
Başkan Işık, Millet Bahçesi projesinin inşaat çalışmaları sırasında Kütahya Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, Millet Bahçesinin Kütahya'ya 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

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