Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde atık kağıt kutusunda çıkan yangın önce esnafın sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında atık kağıt kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi'nde bulunan PTT binası karşısındaki atık kağıt kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kutudaki kağıtların tutuşması üzerine büyüyen yangına kahveci esnafı su hortumu ve kovalarla doldurdukları su ile söndürmeye çalıştı. Daha sonra sönmeyen kağıt kutusu Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken kutu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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