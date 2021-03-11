Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

Mustafa YİĞİT/DOANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Domaniç´te etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniçİnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniçİnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2021-03-11 19:55:10
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