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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar yerinde sıkı denetim

İHA

Pazar yerinde sıkı denetim

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe pazarında, Kaymakam Armağan Yazıcı ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İlçede sosyal hayatta önemli yer tutan halk pazarında sıkı denetim yapıldığını belirten Kaymakam Armağan Yazıcı, ''Pazar yerimizin ana girişlerini araç girişlerine kapatarak, vatandaşlarımızın sosyal mesafe alanlarının daraltılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Pazara gelen vatandaşlarımıza ve esnafımıza salgın konusunda uymaları gereken; maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Görevlendirilen kolluk kuvvetlerimizle; pazar esnafı ve vatandaşlarımızın kurallara uyup uyulmadığının denetimi, kalabalık oluşturabilecek ve pazar alanı içerisinde bulunan kafe, lokal ve kıraathanelerin sürekli denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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